"Шахтер" будет теперь летать на брендированном самолете

Команда ФК "Шахтер" теперь будет летать на матчи на самолете Boeing 737-700 NG, брендированном в клубных цветах и символике.

"Эксклюзивный брендированный борт предоставил премиум-партнер клуба авиакомпания SkyUp Airlines, сотрудничество с которой началось минувшим летом", - сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отметил, что существуют единицы топовых европейских футбольных клубов, которые имеют такую возможность.

"Хочу сказать, что это не просто самолет, это демонстрация наших совместных амбиций, – вместе с компанией SkyUp мы хотим быть первыми не только на земле, но и в воздухе", - подчеркнул он.

Воздушное судно получило фирменную "шахтерскую ливрею" на знаменитой станции Dean Baldwin Painting (Розуэлл, США). Покраска самолета заняла почти месяц, а в ходе работ было использовано 140 литров краски.

Уже в апреле воздушное судно пополнит флот SkyUp Airlines и будет выполнять перелеты для ФК "Шахтер", а также пассажирские рейсы.