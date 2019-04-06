Усик проведет первый профипоединок в супертяжах против Такама 25 мая

Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый официальный бой в супертяжелой весовой категории против франко-камерунца Карлоса Такама.

Бой состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд) на арене MGM National Harbor, в прямом эфире поединок покажет DAZN в США, а также Sky Sports в Британии, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

"25 мая станет поворотной датой в моей карьере, когда я перейду в супертяжи. В крузервейте я стал абсолютным чемпионом мира, и это моя цель и в новом дивизионе. Это настоящий вызов, и он начнется 25 мая в поединке против Карлоса Такама. Это первый бой в новом дивизионе, но я должен испытать свои силы в поединке с соперником мирового класса", - приводит комментарий А.Усик издание ZN.UA.

В 2018 году А.Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, поочередно одолев оппонентов в лице Майриса Бриедиса, а затем россиянина Мурата Гассиева.

Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы, в Манчестере одолев британца Тони Беллью.

А. Усик владел поясами чемпиона мира в тяжелом весе по версиив WBA, WBO, WBC и IBF.

В то же время, 29 марта сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) лишило украинского боксера А.Усика титула WBA Super в тяжелом весе, поскольку он отказался от обязательной защиты чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым в связи с решением перейти в супертяжелый вес. Переход в супертяжелый дивизион подразумевает отказ от пояса WBA в тяжелом весе. Таким образом, А.Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира - теперь он владеет только тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.