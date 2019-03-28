Спорт

10:47 28.03.2019

УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

1 мин читать
УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

 УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Жуниором Мораесом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, футбольные федерации Португалии и Люксембурга, которые являются соперниками Украины в отборе на чемпионат Европы 2020 года, подали в УЕФА жалобы в связи с участием Ж.Мораеса в матчах против этих сборных.

Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний, дата которого еще не подтверждена.

Как сообщалось, 25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией. После двух туров в группе В отбора Евро-2020 Украина идет на первом месте с 4 набранными очками, Люксембург набрал 3 очка, Португалия – 2 очка. У Сербии и Литвы, которые сыграли пока по одному матчу, 1 и 0 очков соответственно.

В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.

Теги: #уефа #гражданство #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:08 27.03.2019
УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

23:56 25.03.2019
Украина вырвала победу у Люксембурга и возглавила свою группу отбора на Евро-2020

Украина вырвала победу у Люксембурга и возглавила свою группу отбора на Евро-2020

23:42 22.03.2019
Украина стартовала в отборе Евро-2020 с ничьи 0:0 в Португалии против действующих чемпионов Европы

Украина стартовала в отборе Евро-2020 с ничьи 0:0 в Португалии против действующих чемпионов Европы

23:28 21.03.2019
Футболисты "Шахтера" 21 марта потренировалась с "особенными" детьми

Футболисты "Шахтера" 21 марта потренировалась с "особенными" детьми

23:24 20.03.2019
Все судебные и уголовные дела по Саакашвили в Украине умышленно "заморожены" и не доведены до конца, заявляет его адвокат

Все судебные и уголовные дела по Саакашвили в Украине умышленно "заморожены" и не доведены до конца, заявляет его адвокат

23:44 19.03.2019
Лучшим стартапом в конкурсе спортивных проектов от ФК "Шахтер" стал проект HeartIn по анализу состояния здоровья футболистов

Лучшим стартапом в конкурсе спортивных проектов от ФК "Шахтер" стал проект HeartIn по анализу состояния здоровья футболистов

23:52 18.03.2019
Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

Матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля из-за выборов президента, перенесены матчи ряда туров чемпионата

15:45 18.03.2019
Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

23:12 16.03.2019
Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

Климкин ратует за введение двойного гражданства для украинской диаспоры

13:40 15.03.2019
Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

Украина вырвала победу у Люксембурга и возглавила свою группу отбора на Евро-2020

УЕФА оштрафовал Роналду на 20 тысяч евро за неподобающий жест

Ставший украинцем Мораес уже вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

"Динамо" утверждает, что на матче с "Челси" не было зафиксировано признаков расистских проявлений

ПОСЛЕДНЕЕ

УЕФА оштрафовал Роналду на 20 тысяч евро за неподобающий жест

Ставший украинцем Мораес уже вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

"Динамо" утверждает, что на матче с "Челси" не было зафиксировано признаков расистских проявлений

"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расизме во время матча 1/8 финала Лиги Европы

Украинская команда стала бронзовым призером на чемпионате мира по биатлону

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

"Барселона" и "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

ФК "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения продлили соглашение о сотрудничестве

"Ювентус" совершил еще один камбэк в нынешней ЛЧ в противостоянии с "Атлетико", "Ман Сити" разбил "Шальке" 7:0

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА