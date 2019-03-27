УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Жуниором Мораесом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, футбольные федерации Португалии и Люксембурга, которые являются соперниками Украины в отборе на чемпионат Европы 2020 года, подали в УЕФА жалобы в связи с участием Ж.Мораеса в матчах против этих сборных.

Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний, дата которого еще не подтверждена.

Как сообщалось, 25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией. После двух туров в группе В отбора Евро-2020 Украина идет на первом месте с 4 набранными очками, Люксембург набрал 3 очка, Португалия – 2 очка. У Сербии и Литвы, которые сыграли пока по одному матчу, 1 и 0 очков соответственно.

В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.