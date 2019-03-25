Украина вырвала победу у Люксембурга и возглавила свою группу отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу на выезде вырвала победу у Люксембурга со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На 34-й минуте счет в матче, который проходил в Люксембурге, открыл нападающий хозяев поля Давид Тюрпель. На 40-й минуте киевский динамовец Виктор Цыганков выровнял результат.

Победу подопечным Андрея Шевченко удалось добыть на добавленных к основному времени матча минутах благодаря автоголу полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

В другом матче в этой группе Португалия сыграла на своем поле вничью 1:1 с командой Сербии.

После двух туров в группе В Украина идет на первом месте с 4 набранными очками, Люксембург набрал 3 очка, Португалия – 2 очка. У Сербии и Литвы, которые сыграли пока по одному матчу, 1 и 0 очков соответственно.