Министр Жданов в е-декларации указал 689,5 тыс. грн доходов за 2018 год

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2018 год, согласно которой весь его годовой доход состоял исключительно из заработной платы в размере 689 тыс 446 гривень.

Также И.Жданов владеет наличными средствами в размере $55 тыс.

Супруга министра Ирина Жданова в 2018 году получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 803 тыс 188 грн, а также имеет 200 тыс. грн наличными. Сын министра за прошлый год получил 178 тыс 553 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Согласно е-декларации, И.Жданов единолично владеет квартирой в Киеве общей площадью 113,8 кв. м и земельным участком площадью 1 тыс. 200 кв. м. в с.Здвижевка Бородянского района Киевской области. Кроме того, министр с 2015 года арендует у КСО "Фортеця" дачный дом в Киеве общей площадью 105,5 кв. м.

Супруга министра единолично владеет двумя земельными участками в с.Космач Косивского района Ивано-Франковской области площадью 1897 кв. м и 2500 кв. м, а также недостроенным домом в той же области общей площадью 229,8 кв.м.

И.Жданов также задекларировал автомобиль Volkswagen Passat 2015 года выпуска, который он приобрел в 2017 году за 750 тыс. грн.

Согласно е-декларации, ни глава Минспорта, ни члены его семьи не имеют ценных бумаг или нематериальных активов.

Среди прочего, отмечается, что министр является членом общественного объединения "Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова".