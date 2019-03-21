Футболисты "Шахтера" 21 марта потренировалась с "особенными" детьми

Футболисты донецкого "Шахтера" 21 марта по случаю Всемирного дня людей с синдромом Дауна провели тренировку с 25 детьми с инвалидностью, 10 из которых – с синдромом Дауна и аутизмом.

"Эти ребята с особенностями развития на постоянной основе занимаются футболом по специальной программе для детей с инвалидностью в спортивном центре "Академии А+" в Киеве", - отмечает пресс-служба клуба.

"Горняки" провели несколько игровых упражнений с детьми, а затем сделали фото на память. "Отлично подвигались, почти как на тренировке. Самое главное, что детки бегают и радуются. У всех хорошие эмоции, ребята счастливы, и нам приятно это видеть", - отметил полузащитник Максим Малышев.

Мама одного из участников тренировки Юлия Горилко поблагодарила за то, что фонд Shakhtar Social создал для детей с особенностями развития специальную программу занятий. "Такие мероприятия, где ребята могут взаимодействовать непосредственно с футболистами, также очень важны", - подчеркнула она.

ФК "Шахтер" третий год кряду принимает участие в социальном проекте #Morethanfootball Action Weeks. Кампания, дающая возможность европейскому футбольному сообществу рассказать болельщикам о своих программах социальной ответственности, проводится при поддержке UEFA Foundation for Children, Ассоциации европейских клубов (ECA) и European Football for Development Network (EFDN) с 2017 года.