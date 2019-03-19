Лучшим стартапом в конкурсе спортивных проектов от ФК "Шахтер" стал проект HeartIn по анализу состояния здоровья футболистов

Лучшим стартапом в конкурсе спортивных проектов, организованном ФК "Шахтер" в партнерстве с HYPE Sports Innovation стал проект HeartIn, который предлагает новый подход к процессу анализа данных о состоянии здоровья спортсмена.

"Обычная с виду футболка без проводов и других лишних элементов умеет собирать данные и делать прогнозы о здоровье пользователей. Этим продуктом уже заинтересовались в ФК "Шахтер" и предложили компании вариант для сотрудничества", - сообщает пресс-служба клуба.

Представитель HeartIn Алексей Левенко рассказал, что предлагается на всех игроков во время тренировок надевать специальные футболки, которые будут следить за сердечным ритмом при различных нагрузках. Таким образом, можно определить, какой режим подходит каждому конкретному футболисту, и понять, у кого есть предрасположенность к сердечным заболеваниям, чтобы вовремя их предотвратить.

Еще 3 стартапа из 10 финалистов получат пилотную версию сотрудничества с "Шахтером": программа FastServe, позволяющая на стадионе во время матча доставить еду и напитки курьером прямо в руки зрителю; социальная платформа для болельщиков FanBuster с точной и актуальной информацией о деятельности клуба, акциях, мероприятиях; блокчейн-платформа SportsD2, где клубы и спортсмены могут сотрудничать напрямую.

В ходе конкурса из более 100 претендентов были отобраны 22 участника, презентовавшие свои проекты осенью 2018 года.

10 самых интересных стартапов из Украины, США, Канады, Казахстана и Беларуси прошли во второй этап, а их авторы в течение четырех месяцев обучались по специальной программе у ведущих мировых спикеров в области спорта и инноваций.

18 марта 10 финалистов представили обновленные проекты жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры ФК "Шахтер", руководители HYPE Sports Innovation, а также официальный представитель испанской LaLiga Даниэль Серехидо. Внимательно изучив все стартапы, эксперты выбрали победителей. Победитель программы получит место на крупнейшей выставке спортивных стартапов во время женского чемпионата мира по футболу в Лионе (Франция).

Приз за самый большой прогресс получил проект PlaySeek – инструмент, который станет мотивировать вести здоровый образ жизни, поощрять занятия спортом, делая людей членами крупнейшего спортивного сообщества в мире, организовывая для участников турниры и чемпионаты.

Отдельно отметили самого молодого участника акселератора проектов – 15-летнего Михаила Телешко, который представил устройство для автоматического определения офсайда. Он получил от HYPE Sports Innovation 50 часов менторских сессий с лучшими спикерами в мире спорта.