Спорт

14:40 19.03.2019

Ставший украинцем Мораес уже вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

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Ставший украинцем Мораес уже вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Получивший украинское гражданство нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес уже вызван в сборную Украины для подготовки к первым матчам отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Пресс-служба Федерации футбола Украины сообщает, что натурализированный бразилец уже прибыл в расположение национальной команды, которая 18 марта собралась в Киеве. 19 марта Ж.Мораес уже будет тренироваться со своими новыми партнерами.

Как сообщалось, 18 марта Ж.Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

31-летний Ж.Мораес начинал карьеру в бразильском клубе "Сантос", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

С лета 2012 года начал выступать за украинский "Металлург" (Донецк). В 2015 году перешел в киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата Украины с 16 голами. Всего в чемпионате Украины провел 138 матчей и забил 73 гола.

Теги: #мораес #сборная_украины #евро_2020
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Интерфакс-Украина
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