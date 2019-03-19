Ставший украинцем Мораес уже вызван в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

Получивший украинское гражданство нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес уже вызван в сборную Украины для подготовки к первым матчам отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Пресс-служба Федерации футбола Украины сообщает, что натурализированный бразилец уже прибыл в расположение национальной команды, которая 18 марта собралась в Киеве. 19 марта Ж.Мораес уже будет тренироваться со своими новыми партнерами.

Как сообщалось, 18 марта Ж.Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

31-летний Ж.Мораес начинал карьеру в бразильском клубе "Сантос", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

С лета 2012 года начал выступать за украинский "Металлург" (Донецк). В 2015 году перешел в киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата Украины с 16 голами. Всего в чемпионате Украины провел 138 матчей и забил 73 гола.