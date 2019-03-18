Спорт

16:28 18.03.2019

"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расизме во время матча 1/8 финала Лиги Европы

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"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расизме во время матча 1/8 финала Лиги Европы

Болельщики киевского "Динамо" оскорбляли одного из чернокожих футболистов "Челси" в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба лондонского клуба в понедельник.

"Мы подтверждаем информацию о проявлении расизма со стороны небольшой группы болельщиков в отношении одного из наших игроков в концовке матча в Киеве. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение", - говорится в сообщении.

"Информация о случившемся была передана одному из арбитров после окончания матча, представители клуба обсудили это с делегатом УЕФА, который присутствовал на матче. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование инцидента, в свою очередь, мы готовы к сотрудничеству", - отмечают в пресс-службе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы состоялся в Киеве 14 марта и закончился разгромом "Динамо" со счетом 0:5. Первый матч в Лондоне также выиграл "Челси" (3:0).

Теги: #рассизм #динамо #лига_европы #челси #болельщик
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