Спорт

15:45 18.03.2019

Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

1 мин читать
Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Теперь Ж.Мораес сможет выступать за национальную сборную Украины.

31-летний Ж.Мораес начинал карьеру в бразильском клубе "Сантос", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

С лета 2012 года начал выступать за украинский "Металлург" (Донецк). В 2015 году перешел в киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата Украины с 16 голами. Всего в чемпионате Украины провел 138 матчей и забил 73 гола.

Теги: #сборная_украины #мораес #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 15.03.2019
Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

22:00 14.03.2019
"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

10:47 14.03.2019
В Киеве из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать вечером с ограничениями

В Киеве из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать вечером с ограничениями

00:16 14.03.2019
"Барселона" и "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

"Барселона" и "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

23:15 13.03.2019
ФК "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения продлили соглашение о сотрудничестве

ФК "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения продлили соглашение о сотрудничестве

00:07 13.03.2019
"Ювентус" совершил еще один камбэк в нынешней ЛЧ в противостоянии с "Атлетико", "Ман Сити" разбил "Шальке" 7:0

"Ювентус" совершил еще один камбэк в нынешней ЛЧ в противостоянии с "Атлетико", "Ман Сити" разбил "Шальке" 7:0

15:19 12.03.2019
Луганская "Заря" подписала японского полузащитника

Луганская "Заря" подписала японского полузащитника

19:50 11.03.2019
Зидан вновь возглавил мадридский "Реал"

Зидан вновь возглавил мадридский "Реал"

13:27 11.03.2019
Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

Голландский тренер Луи ван Гал оставляет футбол

19:28 10.03.2019
"Шахтер" и "Динамо" синхронно разгромили соперников в чемпионате

"Шахтер" и "Динамо" синхронно разгромили соперников в чемпионате

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская команда стала бронзовым призером на чемпионате мира по биатлону

Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

"Динамо" второй раз разгромно проиграло "Челси" и вылетело из Лиги Европы

"Барселона" и "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

Зидан вновь возглавил мадридский "Реал"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Челси" обвинил болельщиков киевского "Динамо" в расизме во время матча 1/8 финала Лиги Европы

Украинская команда стала бронзовым призером на чемпионате мира по биатлону

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

"Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:3 в первом выездном матче 1/8 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" создал еще одну сенсацию в ЛЧ, выбив ПСЖ после домашнего поражения 0:2

Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта принимает заявки на покупку прав трансляции ее матчей

"Аякс" выбил "Реал" из Лиги чемпионов, обыграв его 4:1 в Мадриде

ФК "Шахтер" запускает курс подготовки тренеров для своей академии

"Шахтер" приобрел Тете за EUR15 млн, сумма отступных за бразильца EUR150 млн - Палкин

"Шахтер" подписал молодого бразильского полузащитника Тете

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА