Форвард "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины и сможет выступать за сборную страны

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Как сообщает пресс-служба клуба, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Теперь Ж.Мораес сможет выступать за национальную сборную Украины.

31-летний Ж.Мораес начинал карьеру в бразильском клубе "Сантос", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА.

С лета 2012 года начал выступать за украинский "Металлург" (Донецк). В 2015 году перешел в киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата Украины с 16 голами. Всего в чемпионате Украины провел 138 матчей и забил 73 гола.