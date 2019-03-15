Жеребьевка ЛЧ: "Барселона" против "МЮ", "Ман Сити" против "Тоттенхэма", "Аякс" против "Ювентуса"

В четвертьфиналах Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "Манчестер Сити" - против другой английской команды "Тоттенхэма"

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу.

В еще двух парах финалист прошлого сезона "Ливерпуль" сыграет с "Порту", а выбившый действующего чемпиона мадридский "Реал" амстердамский "Аякс" сыграет с "Ювентусом".

В одном полуфинале сыграют победители пар "Барселона" - "МЮ" и "Ливерпуль" - "Порту".

Второй финалист определится в парах "Ман Сити" - "Тоттенхэм" и "Аякс" - "Ювентус".

Четвертьфиналы состоятся 9-10 и 16-17 апреля, полуфиналы - 30 апреля - 1 мая и 7-8 мая. Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" местного клуба "Атлетико".

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