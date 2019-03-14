"Барселона" и "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

После выездной ничьей 0:0 в Лионе "Барселона" разгромила французский клуб на своем поле в ответном матче со счетом 5:1. Дублем у каталонцев отличился Лионель Месси, еще по голу забили Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Усман Дембеле.

Финалист прошлого сезона ЛЧ "Ливерпуль" после нулевой ничьей на своем поле переиграл в Мюнхене "Баварию" со счетом 3:1 благодаря дублю сенегальца Садио Мане и точному удару голландского защитника Вирджила Ван Дийка.

Ранее участниками 1/4 финала ЛЧ стали английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", голландский "Аякс", португальский "Порту" и итальянский "Ювентус".