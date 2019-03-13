Спорт

23:15 13.03.2019

ФК "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения продлили соглашение о сотрудничестве

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ФК "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения продлили соглашение о сотрудничестве

Футбольный клуб "Шахтер" и Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) продлили соглашение о сотрудничестве, которое длится с декабря 2017 года.

"За этот период "Шахтер" и UNFPA реализовали программу ответственного отцовства "Счастье в 4 руки" с вовлечением в промокампанию игроков основного состава, а также создали в Харькове футбольную команду для девочек 6-7 лет, которая регулярно проводит тренировки", - сообщает пресс-служба клуба.

"Шахтер" и фонд ООН в конце 2017 года объединили усилия для достижения целей устойчивого прогресса в таких направлениях как гендерное равенство, развитие спорта среди девушек, ответственное отцовство и борьба со стереотипами в обществе.

"Планируем и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту, семейным ценностям, вопросам ответственного отцовства, гендерного равенства и развития толерантного общества", - отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Каспар Пик отметил, что благодаря "Шахтеру" делается важный шаг для продвижения свободной от стереотипов среды, расширения прав и возможностей женщин в Украине.

"Данная инициатива гораздо глубже, чем просто привлечение девушек в спорт. Речь идет о реализации их потенциала, позиций и возможности быть тем, кем они хотят", - указал он.

Теги: #фонд #шахтер #оон
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