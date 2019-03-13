Спорт

00:07 13.03.2019

"Ювентус" совершил еще один камбэк в нынешней ЛЧ в противостоянии с "Атлетико", "Ман Сити" разбил "Шальке" 7:0

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"Ювентус" совершил еще один камбэк в нынешней ЛЧ в противостоянии с "Атлетико", "Ман Сити" разбил "Шальке" 7:0

Туринский "Ювентус" сумел пройти мадридский "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов, отыгравшись после поражения 0:2 в первом матче.

Во вторник чемпионы Италии на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 3:0 благодаря хет-трику португальца Криштиану Роналду и прошли в четвертьфинал турнира.

Таким образом, "Атлетико" лишился возможности сыграть в финале ЛЧ-2019 на домашнем стадионе клуба "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

В другом матче игрового дня английский "Манчестер Сити" Александра Зинченко разгромил на своем поле немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки со счетом 7:0 и тоже прошел дальше. Одна из голевых передач у хозяев поля на счету А.Зинченко.

В первом матче в Германии "Манчестер Сити" также победил – со счетом 3:2.

Теги: #лига_чемпионов #футбол #манчестер_сити #ювентус
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