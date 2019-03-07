"Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:3 в первом выездном матче 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" проиграло лондонскому "Челси" со счетом 0:3 в первом выездном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

На 17-й минуте матча в Лондоне счет открыл испанский нападающий хозяев поля Педро Родригес. На 65-й минуте экс-футболист донецкого "Шахтера" Виллиан забил второй гол. А на 90-й минуте полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои установил окончательный счет в матче.

Ответная встреча состоится 14 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Динамо" - последний украинский клуб, который продолжает выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.