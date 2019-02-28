Спорт

17:03 28.02.2019

"Шахтер" приобрел Тете за EUR15 млн, сумма отступных за бразильца EUR150 млн - Палкин

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"Шахтер" приобрел Тете за EUR15 млн, сумма отступных за бразильца EUR150 млн - Палкин

Донецкий "Шахтер" приобрел молодого бразильского полузащитника Тете, о трансфере которого было объявлено 28 февраля, за EUR15 млн, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученные от продажи Ракицкого (в российский "Зенит" - ИФ), плюс добавили часть от трансфера Фреда (в "Манчестер Юнайтед" - ИФ), и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду", - сказал он в интервью официальному сайту клуба.

С.Палкин подчеркнул, что сумма отступных (так называемая клаусула) для клуба, который в будущем захочет приобрести Тете, составляет рекордные для "Шахтера" EUR150 млн.

Гендиректор "Шахтера" отметил, что переговоры с клубом "Гремио" о переходе Тете были непростыми. "Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Главная тема со стороны "Гремио" – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста", - указал он.

По словам С.Палкина, Тете в Бразилии называют "ураганом", поскольку он "вносит в оборону соперника беспорядок, его крайне сложно остановить, он обладает серьезной техникой, ударом и пасом".

Теги: #палкин #трансферы #тете #шахтер
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