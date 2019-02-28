Спорт

15:35 28.02.2019

"Шахтер" подписал молодого бразильского полузащитника Тете

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"Шахтер" подписал молодого бразильского полузащитника Тете

Донецкий "Шахтер" подписал пятилетний контракт с 19-летним атакующим полузащитником бразильского клуба "Гремио" Матеусом Кардосо Лемосом Мартинсом (Тете), сообщает официальный сайт клуба.

Новичок украинской команды является воспитанником "Гремио". Выступал за юношеские и молодежные составы клуба. В 2019 году со сборной Бразилии U-20 принял участие в чемпионате Южной Америки в Чили (сыграл 7 матчей).

После чемпионата мира 2018 года дважды вызывался в национальную сборную Бразилии.

Теги: #трансферы #футбол #шахтер
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