Спорт

22:25 21.02.2019

"Шахтер" крупно проиграл "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы

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"Шахтер" крупно проиграл "Айнтрахту" и вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл со счетом 1:4 немецкому "Айнтрахту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выбыл из борьбы в турнире.

На 23-й минуте счет открыл форвард хозяев Лука Йович, а через четыре минуты Себастьян Алле с пенальти удвоил преимущество хозяев поля.

На 64-й минуте нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес отыграл один мяч. Но на 80-й минуте снова забил Алле, а на 88-й минуте хорват Анте Ребич установил окончательный счет в матче.

Первый матч в Харькове неделю назад завершился вничью 2:2. По сумме двух встреч дальше прошел "Айнтрахт".

Теги: #лига_европы #футбол #шахтер
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