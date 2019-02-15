"Шахтер" в меньшинстве свел вничью матч с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с немецким "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове.

На гол Мартина Хинтерегера на седьмой минуте хозяева ответили голом Мврлоса с пенальти на 10-й минуте.

На 11-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве после второй жёлтой карточки Тараса Степаненко.

В начале второго тайма "Айнтрахт" вышел вперёд после гола Филипа Костича. Но в середине тайма "горняки" снова отыгрались благодаря голу Тайсона.

Ответная встреча состоится во Франкфурте 21 февраля.