Спорт

00:09 15.02.2019

"Шахтер" в меньшинстве свел вничью матч с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью 2:2 с немецким "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове.

На гол Мартина Хинтерегера на седьмой минуте хозяева ответили голом Мврлоса с пенальти на 10-й минуте.

На 11-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве после второй жёлтой карточки Тараса Степаненко.

В начале второго тайма "Айнтрахт" вышел вперёд после гола Филипа Костича.  Но в середине тайма "горняки" снова отыгрались благодаря голу Тайсона.

Ответная встреча состоится во Франкфурте 21 февраля.

Теги: #лига_европы #шахтер
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