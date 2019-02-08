Спорт

13:26 08.02.2019

"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017/18

2 мин читать
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017/18

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в сезоне 2017/18 зафиксировал рекордную в истории футбола доналоговую прибыль - 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн).

Прошлый рекорд установил "Лестер" в сезоне 2016/17 - 92 млн фунтов.

"Ливерпуль" увеличил прибыль более чем в три раза в годовом выражении, следует из отчетности клуба. Чистая прибыль составила 106 млн фунтов, выручка повысилась на 90 млн фунтов, до 455 млн фунтов. По показателю выручки "Ливерпуль" обогнал лондонский "Арсенал" и вышел на третье место в Английской премьер-лиге (АПЛ), уступая только "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Выручка от продажи прав на трансляции выросла на 66 млн фунтов, до 220 млн фунтов, от рекламы - на 17 млн фунтов, до 154 млн фунтов, от продажи билетов на игры - на 7 млн, до 81 млн фунтов.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, что принесло команде доход в 72 млн фунтов. Кроме того, трансфер бразильского полузащитника Филипе Коутиньо в "Барселону" пополнил бюджет клуба еще на 142 млн фунтов.

Вместе с тем руководство "красных" не скупилось на новые приобретения. В недавнее время команду пополнили бразилец Алиссон Бекер (СМИ оценивают трансфер в 72 млн евро) и голландец Вирджил ван Дейк (75 млн фунтов). Эти игроки стали самым дорогим вратарем и защитником в истории, соответственно. Всего на покупки игроков было потрачено 190 млн фунтов.

В текущем сезоне "Ливерпуль" после 27 матчей в АПЛ набрал 62 очка и делит первое место с "Манчестер Сити", имея одну игру в запасе. В Лиге чемпионов команда вышла из группы со второго места, по дополнительным показателям обойдя "Наполи". В 1/16 плей-офф они встретятся с мюнхенской "Баварией".

Теги: #ливерпуль #футбол #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 31.01.2019
Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

Ощадбанк в 2018г сократил чистую прибыль в 4,24 раза

12:15 31.01.2019
Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

Укрэксимбанк в 2018г увеличил чистую прибыль на 25%

15:38 30.01.2019
Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

Boeing получил рекордную выручку в IV квартале и 2018 г., дал сильный прогноз на 2019 г

22:04 28.01.2019
Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

23:17 24.01.2019
ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

15:13 24.01.2019
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

20:44 22.01.2019
Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

23:05 21.01.2019
"Шахтер" подписал молодого нападающего Сикана из "Карпат"

"Шахтер" подписал молодого нападающего Сикана из "Карпат"

17:50 17.01.2019
"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

00:15 17.01.2019
"Динамо" подписало воспитанника "Реала", нападающего голландского "Виллем II" Франа Соля

"Динамо" подписало воспитанника "Реала", нападающего голландского "Виллем II" Франа Соля

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинец Ломаченко объединил два титула чемпиона мира по боксу

Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

ПОСЛЕДНЕЕ

Г.Суркис больше не является вице-президентом УЕФА

Президент ФФУ Павелко стал членом исполкома УЕФА

Риски пребывания украинских спортсменов в РФ берут на себя федерации и сами спортсмены - Минспорта

В Финляндии скончался знаменитый прыгун на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

Ахметов пожелал Ракицкому удачи в "Зените"

Японская теннисистка Осака выиграла Australian Open

Апелляционный суд арестовал боксера Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

"Шахтер" подписал защитника Бондаренко из "Александрии"

Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open

ФК "Шахтер" заключил контракт с израильским полузащитником Соломоном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА