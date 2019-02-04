Риски пребывания украинских спортсменов в РФ берут на себя федерации и сами спортсмены - Минспорта

Министерство молодежи и спорта Украины заявляет, что все риски пребывания украинских спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены.

"Позиция Минспорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из Государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное. Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также отмечают, что в понедельник, 4 февраля в ряде средств массовой информации со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС появилась информация с цитатой первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула о том, что сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (РФ).

В то же время, они добавили, что И.Гоцул не давал комментариев по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе - российскому агентству ТАСС, а само министерство вообще не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.

"Решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в компетенции Министерства образования и науки, а точнее - в компетенции Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины", - рассказали в Минспорта.