Спорт

12:19 04.02.2019

В Финляндии скончался знаменитый прыгун на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

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В Финляндии в возрасте 55 лет скончался четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюкянен (Matti Nykanen).

В последнее время он страдал диабетом.

По данным портала телерадиовещания Yle, смерть М.Нюкканена наступила неожиданно в ночь на понедельник.

М.Нюкянен - четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный олимпийский медалист. На зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году он выиграл три золотые медали, в том числе, в командных соревнованиях.

Он был трехкратным обладателем кубка мира и шестикратным чемпионом мира.

М.Нюкянен - один из немногих финских спортсменов, который преуспел в музыке. Его первый альбом Yllatysten yo ("Ночь сюрпризов") в 1992 году стал "золотым", то есть было продано 25 000 пластинок.

Теги: #лыжи #кончина #олимпийский_чемпион #чемпионат
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