Спорт

23:17 24.01.2019

ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

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Футбольный клуб "Монако" объявил о том, что приостанавливает деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера.

"Клуб заявляет, что с сегодняшнего дня Тьерри Анри временно отстранен от работы с основной командой до вынесения окончательного решения", - сообщается на сайте монегасков. В пятницу основной состав будет тренировать ассистент Анри Франк Пасси, говорится в сообщении.

Ранее в четверг Тьерри Анри сообщил, что отстранил ряд игроков от тренировок.

В чемпионате Франции по футболу "Монако" после 21-го тура имеет 15 очков и находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. 

Анри возглавил команду в октябре 2018 года. Контракт был заключен на три сезона - до июня 2021 года.

Тьерри Анри - бывший нападающий сборной Франции по футболу, чемпион мира 1998 года, победитель ЧЕ-2000, вице-чемпион мира 2006 года. Двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала", победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны". Профессиональную клубную карьеру начал в "Монако" (1994-1999 гг.).

Теги: #монако #футбол
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