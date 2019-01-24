Спорт

16:09 24.01.2019

Апелляционный суд арестовал боксера Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

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Апелляционный суд арестовал боксера Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

 Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога боксеру Петру Очеретяному, подозреваемому в нанесении смертельной травмы сотруднику Управления государственной охраны в ходе уличного конфликта в Киеве.

"Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Киевской местной прокуратуры №6, отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее словам, после провозглашения подозреваемого П.Очеретяного взяли под стражу в зале судебного заседания.

Как сообщалось, вечером 2 января 2019 года в Печерском районе Киева произошла драка между двумя мужчинами. По информации правоохранителей, 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Петр Очеретяный выгуливал собак и вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами. Во время этого конфликта боксер ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.

4 января столичные правоохранители сообщили киевлянину о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что погибший – сотрудник Управления государственной охраны Василий Хмелюк.

Теги: #боксер #арест #суд
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