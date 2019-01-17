Спорт

17:50 17.01.2019

"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

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"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

Киевское "Динамо" продлило контракт с центральным защитником и футболистом сборной Венгрии Тамашем Кадаром.

Как сообщает официальный сайт клуба, теперь соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Т.Кадар стал игроком "Динамо" в феврале 2017 года. За время, проведенное в клубе, он стал лидером обороны команды. На его счету 44 матча в чемпионате Украины, 6 игр в Кубке и Суперкубке, и 23 поединка в еврокубках.

Теги: #трансферы #динамо #футбол
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