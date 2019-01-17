"Динамо" подписало воспитанника "Реала", нападающего голландского "Виллем II" Франа Соля

Киевское "Динамо" заключило пятилетний контракт с испанским форвардом голландского клуба "Виллем II" Франом Солем.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, 26-летний нападающий будет выступать под номером "9".

Франсиско (Фран) Соль Ортис родился в Мадриде, и уже в 6 лет начал делать первые шаги в футболе в академиях "Викальваро" и "Райо Вальекано". В систему мадридского "Реала" Ф.Соль попал в возрасте 10 лет, в 2002 году, а через 8 лет в сезоне 2010-2011 дебютировал во взрослом футболе в составе "Реала С".

Но в самом "Реале" ему закрепиться не удалось. Соль играл в аренде в клубах второго по силе дивизиона Испании "Луго" и "Овьедо", затем за резервную команду "Вильярреала".

В июне 2016 года Ф.Соль подписал контракт с клубом "Виллем II" из главного дивизиона чемпиона Нидерландов Эредивизи. За это время он провел в чемпионате Голландии 79 матчей и забил 39 голов.

В сезоне 2017-2018 годов Ф.Соль забил 16 голов в чемпионате Нидерландов и стал 6-м в списке лучших бомбардиров. В нынешнем чемпионате на счету Ф.Соля за первую часть сезона 13 голов в 20 матчах, и он занимал второе место среди лучших голеадоров по итогам первой части турнира.