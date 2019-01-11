Многолетний тренер сборной Украины по боксу ушел со своей должности
Многолетний наставник национальной сборной команды Украины по боксу Дмитрий Сосновский решил прекратить работу на этой должности по собственному желанию.
"В течение многих лет Дмитрий Дмитриевич упорно работал с главной командой страны. Как наилучшим показателем его работы стали полученные награды крупнейших мировых соревнований. Однако прошедшие победы уже стали историей. Впереди у нас важный и непростой предолимпийский год. Нам необходимо приобретать лицензии и активно готовиться к Олимпиаде в Токио-2020. Не исключаю, что для реализации данных целей нашей команде необходим новый "свежий глоток воздуха" Мы не можем допустить повторения 2016 года", - цитирует президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса ее пресс-служба.
Д.Сосновский возглавлял сборную Украины по боксу в течение последних 12 лет. Под его руководством она выиграла командное первенство на чемпионатах Европы, стала сильнейшей сборной мира 2011 года и завоевала общекомандное первенство на боксерском турнире Олимпийских игр 2012 года.