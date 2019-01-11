ФК "Шахтер" заключил контракт с израильским полузащитником Соломоном

ФК "Шахтер" заключил пятилетний контракт с 19-летним израильским полузащитником Манором Соломоном.

"Я восхищен, очень рад стать игроком "Шахтера" – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в "Шахтере" я смогу развиваться и совершенствоваться", - сказал он в комментарии для официального сайта клуба.

М.Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе команды дебютировал в ноябре 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 матчах.

Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018 года дебютировал в национальной сборной Израиля. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии сайта УЕФА.