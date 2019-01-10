Спорт

18:27 10.01.2019

Два гражданина Армении задержаны в Испании по делу о договорных теннисных матчах

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Два гражданина Армении задержаны в Испании по делу о договорных теннисных матчах

В Испании по обвинению в организации договорных теннисных матчей задержаны десять человек, из которых двое являются армянами, сообщили "Интерфаксу" в МИД Армении со ссылкой на посольство республики в Мадриде.

"В октябре задержаны десять человек. Из них двое - граждане Армении. Посольство Армении находится на связи с местными правоохранителям и следит за судебным процессом", - отметили в МИД республики.

Гражданская гвардия Испании ранее сообщила, что в октябре была задержана целая группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей.

Расследование ведется в отношении 83 человек, в том числе 28 профессиональных спортсменов.

Теги: #испания #теннис #армения
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