Спорт

10:05 08.01.2019

Украинка Цуренко уступила в финале престижного теннисного турнира в Брисбене

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Украинка Цуренко уступила в финале престижного теннисного турнира в Брисбене

 Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале первого крупного турнира года (WTA Premier tournaments) в австралийском Брисбене.

В решающем матче она со счетом 6-4, 5-7, 2-6 уступила восьмой ракетке мира Каролине Плишковой (Чехия).

Благодаря успешной игре в турнире Л.Цуренко впервые войдет в ТОП-25 лучших теннисисток мира (live-tennis.eu/en/wta-live-ranking), расположившись на 23 позиции.

Как сообщалось, годом ранее турнир в Брисбене выиграла украинка Элина Свитолина.

Теги: #теннис #цуренко
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