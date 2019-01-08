Украинка Цуренко уступила в финале престижного теннисного турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в финале первого крупного турнира года (WTA Premier tournaments) в австралийском Брисбене.

В решающем матче она со счетом 6-4, 5-7, 2-6 уступила восьмой ракетке мира Каролине Плишковой (Чехия).

Благодаря успешной игре в турнире Л.Цуренко впервые войдет в ТОП-25 лучших теннисисток мира (live-tennis.eu/en/wta-live-ranking), расположившись на 23 позиции.

Как сообщалось, годом ранее турнир в Брисбене выиграла украинка Элина Свитолина.