Ахметов: 2018 год подтвердил, что "Шахтер" не боится трудностей

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов подчеркивает, что клуб прошел уходящий 2018 год "с высокой поднятой головой" и надеется, что следующий год будет еще успешнее.

"Остается позади 2018 год. Год насыщенный и интересный. Год, который еще раз подтвердил: "Шахтер" не боится трудностей. Мы проходим их с высоко поднятой головой и становимся только сильнее", - говорится в его поздравлении на официальном сайте клуба.

Р.Ахметов отметил, что в 2018 году "Шахтер" в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата Украины и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины.

"В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, в новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в больших футболистов и станут будущим нашего клуба", - указал он.

Президент "Шахтера" также подчеркнул, что секрет успеха команды не только в игроках, тренерском штабе и сотрудниках, а и в болельщиках: "Вы вдохновляете на борьбу и всегда нацелены с нами только на победу. Мы встречаем вашу любовь в Харькове, Мариуполе, Киеве, везде, где бы ни играл "Шахтер". Мы чувствуем тысячи сердец наших болельщиков из Донецка, из Донбасса. Спасибо за преданность клубу, спасибо за веру в команду!"

Р.Ахметов надеется, что 2019 год будет для "Шахтера" еще ярче и успешнее. "В каждом турнире, в каждом матче мы хотим лишь одного – побеждать. Наши амбиции – быть первыми. Наши амбиции – держать в руках золотые медали и трофеи. Наши амбиции – всегда оставаться гордостью наших болельщиков", - заявил он.