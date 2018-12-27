Украина сыграет с Португалией в отборе Евро-2020 в Киеве 14 октября

Сборная Украины сыграет с командой Португалии в отборочном турнире Евро-2020 в Киеве 14 октября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, соответствующее решение было принято на заседании исполкома ФФУ в четверг.

Матч состоится на НСК "Олимпийский", начало в 21:45.

Как сообщалось, Украина в отборе Евро-2020 попала в одну группу с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь 2019 года. Из группы в финальную часть Евро-2020 выходит две команды.

В случае неудачи в отборочном турнире сборная Украины еще имеет шанс попасть на Евро-2020 в марте 2020 года через плей-офф Лиги наций, где заняла первое место в своей группе.