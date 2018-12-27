Спорт

21:07 27.12.2018

Билеты на матч ЛЕ "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове поступят в свободную продажу с 14 января

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Билеты на матч ЛЕ "Шахтер" – "Айнтрахт" в Харькове поступят в свободную продажу с 14 января

Билеты на матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Айнтрахтом", который состоится 14 февраля в Харькове, поступят в свободную продажу 14 января.

Как сообщает официальный сайт клуба, стоимость билетов категории Standard от 50 до 350 грн; SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства) – 500 грн; Club 1936 (снек-меню) – 1500 грн; Roof Club (с пакетом гостеприимства) – 3000 грн; Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства) – 3500 грн; Sky Box – 4500 и 6000 грн.

С 14 января приобрести билеты можно в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00), на официальном сайте клуба, в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на сайтах-партнерах клуба, в розничной торговой сети Харькова.

С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на домашний поединок "горняков" будет у владельцев абонементов (только онлайн на shakhtar.com). В это время действует специальная цена: -20% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки). Утром 8 января каждый обладатель абонемента получит СМС-сообщение с кодом доступа к онлайн-продаже на официальном сайте.

В сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен. В день игры их стоимость будет выше.

Теги: #билеты #лига_европы #шахтер
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