За годы независимости около 140 спортсменов-членов национальной сборной изменили свое "спортивное гражданство"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявляет, что за все годы независимости Украины около 140 спортсменов-членов национальной сборной изменили свое "спортивное гражданство".

"Нужно забывать эти разговоры о массовых переходах спортсменов. Вообще мы посчитали по членам национальной сборной, за все годы независимости около 140 спортсменов изменили свое спортивное гражданство. Там были и известные, и менее известные спортсмены", - сказал И.Жданов журналистам в среду.

По его словам, последний большой всплеск спортивной миграции пришелся на 2014 год.

"Он понятно, был в основном связан с Крымом, где наши спортсмены переходили к России или в части Донецкой и Луганской областей", - отметил министр.

И.Жданов подчеркнул, что после этого были лишь единичные случаи, в частности связанные с личными семейными обстоятельствами спортсменов.

Также в министерстве отмечают, что есть случаи и возвращения спортсменов назад в Украину.

Согласно перечню выехавших за границу и сменивших гражданство спортсменов, который находится в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", с 1993 по 2013 год Украину покинуло 113 спортсменов, с 2014 по 2017 год – 24 спортсмена, а в 2018 году - лишь один.

Так, сменили свое гражданство 17 спортсменов по плаванию, 16 - по гребле на байдарках и каноэ, 15 - по водному поло, по 9 – по волейболу, легкой атлетике, борьбе, пулевой стрельбе, 8 – по велоспорту, 6 – по спортивной гимнастике, по 5 – по боксу, стрельбе из лука, по 4 – по академической гребле, фигурному катанию на коньках, фехтованию, по 3 – по тяжелой атлетике, современному пятиборью, фристайлу, 2 – по дзюдо и по 1 – по гандболу, теннису, парусному спорту, биатлону, шорт-треку, художественной гимнастике.

Что касается стран, то гражданами России стали 48 украинских спортсменов (из которых 20 в период 2014-2017 годов), Азербайджана – 25, США - 12, Беларуси, Турции – по 6, Германии, Израиля – по 4, Португалии, Узбекистана – по 3, Австралии, Франции, Казахстана, Италии, Грузии, Болгарии – по 2, Словении, Хорватии, Швеции, Испании, Великобритании, Канады, Катара, Египта, Словакии, Австрии, Японии, Венгрии, Аргентины, Латвии – по одному спортсмену.