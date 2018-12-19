Почти 100 тыс. детей получат новогодние подарки от Ахметова и ФК "Шахтер"

Почти 100 тыс. детей получат новогодние подарки от президента ФК "Шахтер", бизнесмена Рината Ахметова в рамках благотворительной акции "Ринат Ахметов – детям!".

"В этом году главная тема акции – "Твоя суперсила". Основная задача – помочь детям поверить в свои силы, показать многообразие возможностей самореализации, мотивировать к достижению больших целей в жизни. В рамках акции для полутысячи ребят из 9 интернатных учреждений организованы встречи со звездами телевидения, где ведущие популярных шоу и новостей телеканала "Украина" рассказывают, что в каждом ребенке есть суперсила, главное – мечтать, верить и быть настойчивым в достижении своей цели", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Также ко Дню святого Николая все дети, которые участвуют в проекте "Давай, играй!" фонда Shakhtar Social, получили в подарок фирменные футболки "Шахтера". Всего 1500 футболок были отправлены в 15 городов Украины: Львов, Краматорск, Курахово, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Доброполье, Зеленодольск, Ивано-Франковск, Бурштын, Червоноград, Счастье, Добротвор и Белозерское.

Как известно, с 2001 года Р.Ахметов вместе со своим другом, композитором Игорем Крутым в День святого Николая приезжали с подарками в интернаты и больницы Донецка, чтобы поздравить всех с праздниками. Всего за эти годы в рамках акции помощь получили свыше 50 детских домов семейного типа, в том числе и на приобретение жилья, а также 10 больниц и 20 интернатных учреждений. Только за последних 4 года в рамках акции "Ринат Ахметов – детям!" подарки вручили более чем 600 тыс. детей.