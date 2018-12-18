Спорт

14:27 18.12.2018

"Манчестер Юнайтед" уволил Моуриньо

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"Манчестер Юнайтед" уволил Моуриньо

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении главного тренера команды Жозе Моуриньо.

"Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать ему успехов в будущем", - говорится в сообщении на сайте клуба во вторник.

Исполняющий обязанности главного тренера будет назначен до конца текущего сезона, пока клуб будет заниматься тщательным подбором нового наставника на полноценной основе.

Ж.Моуриньо возглавил "МЮ" в мае 2016 года, подписав трехлетний контракт. Выиграл с командой Лигу Европы и Кубок английской лиги в сезоне 2016-2017. Но в чемпионате Англии "МЮ" в дебютном сезоне с Моуриньо занял только 6-е место.

В сезоне 2017-2018 годов "МЮ" финишировал 2-м в АПЛ с отставанием от принципиального соперника и чемпиона "Манчестер Сити" на 19 очков, а также дошел до финала Кубка Англии. При этом команда вылетела из Лиги чемпионов уже в 1/8 финала.

В нынешнем сезоне манкунианцы занимают только 6-е место в АПЛ, отставая на 19 очков от лидера "Ливерпуля" и на 11 очков от четвертого места, дающего право играть в Лиге чемпионов. В главном евротурнире "МЮ" сумел выйти в 1/8 финала, не показывая при этом яркой игры, и в 1/8 финала в 2019 году будет противостоять звездному французскому "ПСЖ".

Теги: #манчеcтер_юнайтед #моуриньо #футбол
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