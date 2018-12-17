Спорт

13:36 17.12.2018

Жеребьевка ЛЧ: "Ливерпуль" – "Бавария", МЮ – ПСЖ, команда Коноплянки против команды Зинченко

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Жеребьевка ЛЧ: "Ливерпуль" – "Бавария", МЮ – ПСЖ, команда Коноплянки против команды Зинченко

В 1/8 финала Лиги чемпионов Лиги чемпионов УЕФА действующий победитель турнира "Реал" будет играть с "Аяксом", финалист прошлого сезона "Ливерпуль" – против "Баварии".

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, сыграет с "Шальке", где играет еще один игрой сборной Украины Евгений Коноплянка.

Еще один из фаворитов турнира ПСЖ сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Лиону", который выбил "Шахтер" из Лиги чемпионов, досталась "Барселона".

"Атлетико" сыграет с "Ювентусом", "Тоттенхэм" с "Боруссией" Дортмунд, а полуфиналист прошлого сезона "Рома" – с "Порту".

Матчи состоятся в феврале-марте 2019 года.

Теги: #лига_чемпионов #жеребьевка #псж #ливерпуль #манчестер_сити
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