Спорт

17:46 11.12.2018

Власти Киева планируют построить в Дарницком районе спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном

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Власти Киева планируют построить в Дарницком районе спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном

 Депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовали строительство многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной и бассейном по ул.Тростянецкая, 60.

Как сообщила пресс-служба Киевсовета, строительство объекта предусмотрено утвержденной на заседании комиссии городской целевой программы "Молодежь и спорт столицы" на 2019-2021 годы.

Согласно документу, в столице также должны построить лыжно-роллерную трассу для биатлона КДЮСШ №15 по ул.Ягодная, 2.

Также предлагается в течение следующих трех лет провести реконструкцию спортивных комплексов "Стадион "Старт", "Русановец", легкоатлетического манежа по ул.Тычины, 18, а также стадиона по ул.Алма-Атинская, 60.

Планируется также открытие технически оборудованной локации для проведения летних палаточных детских лагерей в рекреационной зоне Киева.

"Город планирует увеличить финансирование данной программы на следующие три года. Если в 2016-2018 годах выделялось 2,1 млрд грн на реализацию спортивных и молодежных мероприятий, соревнований, обновление материально-технической базы учреждений, реализующих политику в сфере молодежи и т.д., то уже на 2019-2021 годы предлагается сумма почти 3,3 млрд грн. При этом 2,8 млрд грн – из бюджета города, остальные – средства других источников", - отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Теги: #киев #спорткомплекс
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