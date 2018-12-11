Спорт

14:45 11.12.2018

Президент ФФУ Павелко официально стал одним из кандидатов в члены исполкома УЕФА на выборах 7 февраля

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Президент ФФУ Павелко официально стал одним из кандидатов в члены исполкома УЕФА на выборах 7 февраля

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко стал одним из кандидатов в исполком УЕФА на выборах, которые пройдут 7 февраля 2019 года на очередном Конгрессе организации в Риме.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на 7 мест в исполкоме УЕФА претендует 10 кандидатов, 4 из которых баллотируются на переизбрание. Среди шести новых кандидатур есть и президент ФФУ А.Павелко.

На переизбрание на должность женщины-члена исполкома УЕФА претендует Ардуэн Флоранс из Франции.

Срок подачи заявок истек 7 декабря.

Члены исполкома УЕФА избираются на четырехлетний срок (2019-2023 годы).

Исполнительный комитет - высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента УЕФА, 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена Европейских лиг, одобренных Конгрессом УЕФА.

В настоящее время от Украины в исполком УЕФА входит вице-президент УЕФА, экс-президент ФФУ Григорий Суркис. Он является членом исполкома УЕФА с 2004 года. В 2013 году Г.Суркис стал вице-президентом УЕФА.

Теги: #уефа #павелко #григорий_суркис #ффу
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