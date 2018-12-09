Спорт

20:06 09.12.2018

На матч "Шахтер" – "Лион" в Киеве ожидается до 350 болельщиков из Франции

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На матч "Шахтер" – "Лион" в Киеве ожидается до 350 болельщиков из Франции

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", который состоится 12 декабря в Киеве, ожидается до 350 болельщиков французской команды.

"Лионом" заявлено, что фанаты, желающие поддержать команду в решающем матче в Лиге чемпионов, приедут в столицу Украины на 5 автобусах.

Как известно, этот матч был перенесен УЕФА из Харькова в Киеве в связи с введением в ряде регионов Украины военного положения.

В этой игре определится, кто из команд продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов следующем году.

На матч уже продано 20 тыс. билетов. НСК "Олимпийский" вмещает 70 тыс. зрителей.

Теги: #лига_чемпионов #лион #шахтер
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