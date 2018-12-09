"Александрия" не смогла уйти на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте

ФК "Александрия" не смог сохранить за собой второе место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом.

В воскресенье команда из одноименного города проиграла на своем поле ФК "Львов" со счетом 1:2 в матче последнего в уходящем году 18-го тура УПЛ.

Таким образом, после 18 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате с 45 очками, "Динамо" набрало 38 очков, "Александрия" - 36, "Заря" - 28, "Ворскла" - 27.