Спорт

19:08 09.12.2018

"Александрия" не смогла уйти на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте

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"Александрия" не смогла уйти на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте

ФК "Александрия" не смог сохранить за собой второе место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом.

В воскресенье команда из одноименного города проиграла на своем поле ФК "Львов" со счетом 1:2 в матче последнего в уходящем году 18-го тура УПЛ.

Таким образом, после 18 туров "Шахтер" лидирует в чемпионате с 45 очками, "Динамо" набрало 38 очков, "Александрия" - 36, "Заря" - 28, "Ворскла" - 27.

Теги: #чемпионат_украины #динамо #александрия #футбол
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Интерфакс-Украина
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