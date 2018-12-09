На матч "Шахтер" - "Лион" в Киеве продано уже 20 тыс. билетов

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", который был перенесен из Харькова и состоится 12 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве, продано уже 20 тыс билетов, сообщает донецкий клуб в своем Twitter.

Как известно, главная арена Украины вмещает 70 тыс. зрителей.

"Шахтер" начал продажу билетов 5 декабря. С 6 декабря билеты начали продаваться в кассах "Олимпийского".

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 50 до 8 000 грн.