Спорт

15:33 09.12.2018

На матч "Шахтер" - "Лион" в Киеве продано уже 20 тыс. билетов

1 мин читать
На матч "Шахтер" - "Лион" в Киеве продано уже 20 тыс. билетов

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", который был перенесен из Харькова и состоится 12 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве, продано уже 20 тыс билетов, сообщает донецкий клуб в своем Twitter.

Как известно, главная арена Украины вмещает 70 тыс. зрителей.

"Шахтер" начал продажу билетов 5 декабря. С 6 декабря билеты начали продаваться в кассах "Олимпийского".

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 50 до 8 000 грн.

 

Теги: #лига_чемпионов #лион #шахтер #нск_олимпийский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Динамо" разгромило "Карпаты" во Львове

"Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины победой в Мариуполе

Фонсека призвал болельщиков поддержать "Шахтер" в Киеве и пообещал вернуть ЛЧ в Харьков

"Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Лионом" в Киеве и разъяснил процедуру возврата билетов из Харькова

Матч "Шахтер" – "Лион" 12 декабря перенесен в Киев из-за военного положения в Харькове - УЕФА

Проекты фондов "Шахтера" и Кличко для детей попали в число 45, которые получат финансовую поддержку УЕФА

"Шахтер" второй тур подряд теряет очки в чемпионате Украины

"Шахтер" приобрел детской больнице в Харькове немецкое оборудование на 275 тыс. грн

"Шахтер" продлил контракт с одним из лидеров сборной Украины Марлосом до конца 2021 года

"Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" и сохранил шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинец Ломаченко объединил два титула чемпиона мира по боксу

Крупнейшие букмекеры Великобритании откажутся от рекламы во время прямых спортивных трансляций

Гендиректор "Шахтера" поблагодарил президента "Динамо" за позицию по переносу матча ЛЧ на "Олимпийский", где на следующий день сыграют киевляне

Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

"Александрия" и "Динамо" немного сократили отрыв от "Шахтера"

Матч "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова в связи с военным положением

Украина сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом в отборе на Евро-2020 по футболу

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

"Динамо" после победы в Астане досрочно заняло первое место в группе Лиги Европы

ФК "Ворскла": несмотря на все попытки, матч Лиги Европы с "Арсеналом" состоится не в "духовной столице Украины", а в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА