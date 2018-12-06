Крупнейшие букмекеры Великобритании откажутся от рекламы во время прямых спортивных трансляций

Крупнейшие букмекерские конторы Великобритании, входящие в Ассоциацию операторов удаленных азартных игр (Remote Gambling Association), добровольно отказались демонстрировать свою рекламу во время прямых трансляций спортивных событий, сообщает BBC.

Членами ассоциации, в частности, являются букмекеры Paddy Power и GVC Holdings, которые входят в 100 крупнейших по капитализации компаний Великобритании.

Ожидается, что инициатива вступит в силу уже в этом году или в начале следующего.

К подобной мере букмекеров неоднократно призывали различные организации, занимающиеся проблемой пристрастия к азартным играм. По данным Комиссии по азартным играм Великобритании, эта проблема затрагивает 430 тыс. британцев.

Реклама букмекеров не будет показываться во время любых прямых трансляций спортивных событий, кроме скачек, поскольку этот вид спорта сильно зависит от ставок, отмечает BBC.

Эксперты отрасли указывают на то, что следующим шагом по борьбе с зависимостью от азартных игр может стать запрет на спонсирование букмекерами футбольных клубов. В настоящее время почти 60% команд двух высших футбольных лиг в Англии размещают на своих футболках логотипы букмекерских компаний.