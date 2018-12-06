Спорт

11:45 06.12.2018

Крупнейшие букмекеры Великобритании откажутся от рекламы во время прямых спортивных трансляций

1 мин читать
Крупнейшие букмекеры Великобритании откажутся от рекламы во время прямых спортивных трансляций

 Крупнейшие букмекерские конторы Великобритании, входящие в Ассоциацию операторов удаленных азартных игр (Remote Gambling Association), добровольно отказались демонстрировать свою рекламу во время прямых трансляций спортивных событий, сообщает BBC.

Членами ассоциации, в частности, являются букмекеры Paddy Power и GVC Holdings, которые входят в 100 крупнейших по капитализации компаний Великобритании.

Ожидается, что инициатива вступит в силу уже в этом году или в начале следующего.

К подобной мере букмекеров неоднократно призывали различные организации, занимающиеся проблемой пристрастия к азартным играм. По данным Комиссии по азартным играм Великобритании, эта проблема затрагивает 430 тыс. британцев.

Реклама букмекеров не будет показываться во время любых прямых трансляций спортивных событий, кроме скачек, поскольку этот вид спорта сильно зависит от ставок, отмечает BBC.

Эксперты отрасли указывают на то, что следующим шагом по борьбе с зависимостью от азартных игр может стать запрет на спонсирование букмекерами футбольных клубов. В настоящее время почти 60% команд двух высших футбольных лиг в Англии размещают на своих футболках логотипы букмекерских компаний.

Теги: #великобритания #трансляция #спорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Женская сборная Украины по баскетболу вышла на Евробаскет-2019

В Украине заработал новый спортивный портал, соучредителем которого стал Владимир Кличко

Президент футбольного клуба "Лестер", его дочь и еще три человека находились в рухнувшем вертолете

Свитолина вышла в финал итогового турнира года у теннисисток

Спортивный рынок сократит темпы подъема, киберспорт выйдет в лидеры роста - опрос PwC

18-летняя украинская теннисистка Ястремская выиграла свой первый турнир серии WTA

Шести российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Беларусь без ограничений

ФК "Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

Спортивный покер официально признан видом спорта в Украине

Чемпионы мира и Европы по сквошу проведут в Киеве тренировки с украинской национальной сборной и детьми из академии сквоша

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонсека призвал болельщиков поддержать "Шахтер" в Киеве и пообещал вернуть ЛЧ в Харьков

Гендиректор "Шахтера" поблагодарил президента "Динамо" за позицию по переносу матча ЛЧ на "Олимпийский", где на следующий день сыграют киевляне

"Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Лионом" в Киеве и разъяснил процедуру возврата билетов из Харькова

Матч "Шахтер" – "Лион" 12 декабря перенесен в Киев из-за военного положения в Харькове - УЕФА

Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

"Александрия" и "Динамо" немного сократили отрыв от "Шахтера"

Матч "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова в связи с военным положением

Проекты фондов "Шахтера" и Кличко для детей попали в число 45, которые получат финансовую поддержку УЕФА

"Шахтер" второй тур подряд теряет очки в чемпионате Украины

Украина сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом в отборе на Евро-2020 по футболу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА