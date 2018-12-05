Фонсека призвал болельщиков поддержать "Шахтер" в Киеве и пообещал вернуть ЛЧ в Харьков

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" из Харькова в Киев.

"В поединках с "Хоффенхаймом" и "Манчестер Сити" у нас была фантастическая поддержка на ОСК "Металлист". Сожалеем, что матч перенесен. Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК "Металлист" в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!", - приводит его слова официальный сайт клуба.

В последнем туре группового этапа ЛЧ 12 декабря "Шахтер" будет принимать "Лион" и в этом матче решится судьба второй путевки из группы F в 1/8 финала турнира. Для этого донецкой команде нужна только победа. После пяти туров "Шахтер" идет на третьем месте в группе с 5 очками, "Лион" набрал 7.