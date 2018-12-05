Гендиректор "Шахтера" поблагодарил президента "Динамо" за позицию по переносу матча ЛЧ на "Олимпийский", где на следующий день сыграют киевляне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поблагодарил президента "Динамо" Игоря Суркиса за позицию по вопросу переноса в Киев матча донецкого клуба в Лиге чемпионов против "Лиона".

"Я хотел бы поблагодарить президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении данного матча на арене киевского клуба, принимая во внимание тот факт, что для "Шахтера" - это игра года, которая требует серьезной поддержки со стороны болельщиков", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее ФК "Динамо" разместило на своем сайте сообщение, в котором говорится, что клуб с пониманием отнесся к просьбе УЕФА о переносе матча "Шахтера" в Киев.

Также было опубликовано письмо заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти к президенту "Динамо" И.Суркису. В нем представитель УЕФА отмечает, что введенное в ряде регионов Украины военное положение в сочетании с необходимостью наличия стадиона, соответствующего требованиям, и небольшим отрезком временем до матча "Шахтера" 12 декабря вынудило УЕФА рассматривать НСК "Олимпийский" как "единственное имеющееся в наличии решение".

"Так как Динамо должно провести свой матч Лиги Европы против "Яблонеца" 13 декабря, мы просим вашего понимания и разрешения, чтобы вышеуказанный матч, в виде исключения, был проведен на том же стадионе днем ранее. В то же время мы очень просили бы предоставить альтернативное и подходящее место для тренировки команды "Яблонец", так как обычное место для тренировки за день до матча не может использоваться. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что эта ситуация является исключительной и не повторится в будущем", - говорится в письме из УЕФА.

Как сообщалось, 4 декабря УЕФА перенес матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" 12 декабря из Харькова в Киев из-за введения в ряде областей Украины военного положения.

Эта встреча, в которой определится, кто из этих двух команд сможет продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.

При этом 13 декабря на "Олимпийском" киевское "Динамо" должно сыграть заключительный матч группового этапа Лиги Европы против чешского "Яблонеца". Эта игра уже не имеет для столичной команды турнирного значения, поскольку она досрочно заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф.

Как известно, 27 ноября УЕФА уже переносил матч Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" из Полтавы в Киев. Это решение было принято в связи с тем, что лондонская команда собиралась лететь сначала в Харьков, а затем добираться в Полтаву.