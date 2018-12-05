"Шахтер" начал продажу билетов на матч с "Лионом" в Киеве и разъяснил процедуру возврата билетов из Харькова

С 5 декабря стартует продажа билетов на матч Лиги чемпионов "Шахтер"- "Лион" 12 декабря, который был перенесен из Харькова в Киев по решению УЕФА из-за военного положения.

Как сообщает сайт клуба, билеты можно приобрести на сайте клуба shakhtar.com и на сайте-партнере клуба esport.in.ua (нужно распечатать билет заранее и взять его с собой на стадион); а также в кассах esport.in.ua.

6 декабря начнется продажа в кассах НСК "Олимпийский" (ежедневно с 10:00 до 19:00).

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 50 до 8 000 грн.

Также донецкий клуб проинформировал, что возврат денег за билеты, приобретенные в кассах харьковского стадиона "Металлист", осуществляется только в этих кассах с 5 декабря. Кассир принимает заполненное заявление и оформляет акт о выдаче средств. Кассы "Металлиста" работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

При себе необходимо иметь паспорт и билет (Ф. И. О. должны совпадать), а также платежную карту (в случае, если ей была совершена оплата). Процедура осуществляется только лично. Вернуть билет за родственника или знакомого нельзя.

Если билет приобретен на shakhtar.com или в приложении Shakhtar Tickets, то возврат денег осуществляется в кассах ОСК "Металлист". Также болельщик может отправить заявление по адресу tickets.support@shakhtar.com, после чего с ним свяжутся работники клуба. Средства будут возвращены на карту, с которой совершалась оплата, и поступят в течение 14 дней.

Возврат билетов, приобретенных на других интернет-ресурсах или в розничной сети, осуществляется там же, где происходила покупка. Возврат таких билетов в кассах ОСК "Металлист" невозможен.

В студенческих клубах и школах следует обращаться к координаторам, у которых был приобретен билет.

"Вниманию болельщиков, которые ранее приобрели билеты и желают посетить матч в Киеве. Ваши билеты – действительны! Специально для вас клуб забронирует места в центральных секторах НСК "Олимпийский", - отмечают в клубе.

Владельцы пакетов Лиги чемпионов могут вернуть деньги за матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове по указанной выше процедуре либо обменять их на билет в Киеве (с 7 декабря в кассе № 8 НСК "Олимпийский").