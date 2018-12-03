"Александрия" и "Динамо" немного сократили отрыв от "Шахтера"

Главные преследователи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины одержали победы в заключительных матчах 17-го тура УПЛ в понедельник.

"Александрия" на выезде обыграла "Ворсклу" со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Ковальца на четвертой минуте.

"Динамо" в Киеве переиграло со счетом 2:0 "Черноморец". Оба гола с пенальти забили Виктор Цыганков на 21-й минуте и Артем Беседин на 61-й минуте.

"Шахтер" в воскресенье сыграл вничью 2:2 с "Олимпиком" и потерял два очка.

После 17 туров "Шахтер" имеет в своем активе 42 очка. "Александрия" набрала 36 очков, "Динамо" - 35.