Спорт

16:21 03.12.2018

Матч "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова в связи с военным положением

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Матч "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова в связи с военным положением

Футбольный матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом", который должен состояться 12 декабря, будет перенесен из Харькова в другой город Украины из-за введения в ряде областей страны военного положения.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято руководством УЕФА.

Место проведения этого матча, который имеет важное турнирное решение, пока еще не определено.

Теги: #перенос #матч #харьков
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