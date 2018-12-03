Матч "Шахтер" - "Лион" будет перенесен из Харькова в связи с военным положением

Футбольный матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом", который должен состояться 12 декабря, будет перенесен из Харькова в другой город Украины из-за введения в ряде областей страны военного положения.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято руководством УЕФА.

Место проведения этого матча, который имеет важное турнирное решение, пока еще не определено.