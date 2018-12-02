Спорт

22:25 02.12.2018

Проекты фондов "Шахтера" и Кличко для детей попали в число 45, которые получат финансовую поддержку УЕФА

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Проекты фондов "Шахтера" и Кличко для детей попали в число 45, которые получат финансовую поддержку УЕФА

Фонд УЕФА для детей определил 45 проектов, которые получат финансовую поддержку от организации, в число которых вошли инициативы фонда донецкого "Шахтера" Shakhtar Social и фонда братьев Кличко Klitschko Foundation.

В 2018 году УЕФА увеличил бюджет своего детского фонда, выделив EUR3 млн 838 тыс. 504 на новые проекты.

В числе отобранных для финансовой поддержки со стороны УЕФА детских проектов оказались проекты "Давай, грай" фонда Shakhtar Social и "Посылки успеха: развитие спорта в школах" фонда братьев Кличко.

Теги: #дети #уефа #кличко #фонды #шахтер
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