Проекты фондов "Шахтера" и Кличко для детей попали в число 45, которые получат финансовую поддержку УЕФА

Фонд УЕФА для детей определил 45 проектов, которые получат финансовую поддержку от организации, в число которых вошли инициативы фонда донецкого "Шахтера" Shakhtar Social и фонда братьев Кличко Klitschko Foundation.

В 2018 году УЕФА увеличил бюджет своего детского фонда, выделив EUR3 млн 838 тыс. 504 на новые проекты.

В числе отобранных для финансовой поддержки со стороны УЕФА детских проектов оказались проекты "Давай, грай" фонда Shakhtar Social и "Посылки успеха: развитие спорта в школах" фонда братьев Кличко.